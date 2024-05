Sem vitórias na Série B, Paysandu vê probabilidade de voltar para a Série C aumentar; entenda

Já se passaram três rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Paysandu ainda não conseguiu contabilizar vitórias na competição e amarga na 16ª posição da tabela, com 2 pontos, “batendo na porta” do Z-4. Os números desagradáveis aumentaram a probabilidade do clube bicolor ser rebaixado.

De acordo com o site Chances de Gol, especializado em números estatísticos do futebol, o Papão tem 54.6 % de chances ser rebaixado nesta temporada. Já o sonhado acesso para a elite do futebol brasileiro e o título da Segundona tem números ainda mais decepcionantes, com a probabilidade chegando a quase 0%.

A última vez que o Paysandu foi rebaixado para a Série C foi em 2018, após quatro anos consecutivos competindo na Segundona. Até retornar, após a conquista do acesso, em 2023, o Papão passou cinco anos disputando a Terceirona e corre o risco de voltar caso o time não melhore o desempenho.

Já o último acesso do Papão para a Série A do Brasileirão foi alcançado em 2001, quando o clube também conquistou o título da Série B. O time permaneceu na elite do futebol entre 2002 e 2005, quando foi rebaixado.

A próxima chance do Papão conquistar uma vitória é no próximo domingo (12/5), contra o Mirassol, pela 4ª rodada da Série B, a partir das 16h, no Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP). O rival da equipe alviceleste ocupa a 11ª posição na tabela da competição e chega para a partida após um empate com o Botafogo-SP.