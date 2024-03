Parazão 2024: confira como ficaram os confrontos das quartas de final e os times rebaixados

Estão definidos os confrontos das quartas de final do Parazão 2024. Os duelos foram definidos com o término da 8ª rodada do estadual, que teve todos os seis jogos disputados neste domingo (3), simultaneamente. Além de como será disputada a segunda fase da competição, a rodada definiu as duas equipes rebaixadas para a Segundinha de 2025: Tapajós e Canaã.

A briga pela classificação foi intensa e com reviravoltas. Quem não se deu bem foram Cametá e Castanhal, 9º e 10º colocados respectivamente, que ficaram fora da zona de classificação, porém garantiram a permanência na primeira divisão do estado. O Mapará chegou a permanecer no G8 durante parte da rodada, mas saiu com a vitória do Santa Rosa sobre o Tapajós.

Desta forma, estão classificados: Paysandu, Tuna Luso, Remo, Caeté, Águia de Marabá, São Francisco, Bragantino e Santa Rosa.

Placares da 8ª rodada

- Paysandu 3 x 0 Castanhal (Curuzu - Belém)

- Bragantino 1 x 0 Remo (Diogão - Bragança)

- Caeté 2 x 2 Tuna Luso (CT do Castanhal)

- São Francisco 2 x 0 Canaã (Souza - Belém)

- Águia 1 x 0 Cametá (Zinho Oliveira - Marabá)

- Santa Rosa 1 x 0 Tapajós (Baenão - Belém)

Quartas de final

Agora, o Parazão inicia a etapa de mata-mata. As quartas de final são disputadas em jogos de ida e volta. O segundo jogo é na casa da equipe de melhor pontuação no campeonato.

Os confrontos foram definidos pela posição de cada equipe na classificação geral do Parazão: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. As datas, horários e locais dos jogos ainda serão divulgados pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Quartas de final (ida)

- Bragantino x Paysandu

- São Francisco x Tuna Luso

- Santa Rosa x Remo

- Águia de Marabá x Caeté

Quartas de final (volta)

- Paysandu x Bragantino

- Tuna Luso x São Francisco

- Remo x Santa Rosa

- Caeté x Águia de Marabá

Semifinal

O regulamento do Campeonato Paraense prevê que os vencedor do duelo entre Paysandu x Bragantino pegará, na semifinal, quem avançar do confronto entre Caeté x Águia de Marabá. Desta forma, Tuna ou São Francisco terão pela frente Remo ou Santa Rosa. Novamente, as equipes de melhor campanha terão o mando de campo do jogo de volta da semi.

Classificação geral da primeira fase do Parazão 2024 (Reprodução/flashscore)