Com auxiliar no comando, Remo perde para o Bragantino fora de casa no Parazão

Mais um tropeço. O Remo foi a Bragança (PA) para encarar o Bragantino e foi derrotado por 1 a 0, pelo Tubarão, na tarde deste domingo (3), no Estádio Diogão. Essa foi a segunda derrota do Remo no Campeonato Paraense.

Acompanhe como foi Bragantino 1 x 0 Remo lance a lance

O Remo entrou em campo com seis mudanças em relação a time que jogou a partida contra o São Francisco. O auxiliar Mariozinho decidiu mexer na equipe e dar uma rodagem ao elenco, que já entrou em campo classificado, porém, com uma pressão enorme, pois o clube azulino não estava apresentando um bom futebol na competição, que acabaram com a demissão do técnico Ricardo Catalá.

VEJA MAIS

Pouco futebol

Em campo o Remo voltou a decepcionar. A equipe mais uma vez não apresentou um bom futebol e não conseguiu jogar no primeiro tempo. A equipe azulina não conseguiu desenvolver em campo e criou muito pouco, irritando o torcedor que estava no Estádio Diogão. O clube levou perigo apenas em um chute de fora da área com Marco Antônio, que parou na defesa do goleiro Henrique, além de Pavani, que também arriscou e o Camisa 1 do Bragantino livrou o Tubarão.

Pelo lado do clube da casa, muitas trocas de passes e com um meio-campo povoado, foi ganhando espaço, tendo a posse de bola, mas também não conseguiu criar oportunidades e chegava basicamente em cruzamentos na área. O vice-artilheiro doo Parazão, Gilerard, era o jogador que levava mais perigo à defensiva azulina.

Etapa final

No segundo tempo o Remo começou melhor. O Leão teve duas chances de marcar logo no início da partida com o atacante Ribamar. A primeira em um chute de fora, no lado esquerdo e a bola passou raspando. Logo em seguida a bola foi levantada na área e Ribamar cabeceou para a defesa do goleiro Henrique.

Gol do Tubarão

Mas quem chegou a gol foi o Bragantino. Após boa jogada do atacante Gileard pela esquerda, a bola foi cruzada na área e o meia Edicleber mandou para a rede, após falha do goleiro e da defesa azulina, 1 a 0 Tubarão aos 17 minutos da segunda etapa.

Paulinho Curuá foi titular na equipe do Remo contra o Tubarão (Samara Miranda / Remo)

Atrás do marcador, o Remo foi para cima, mas de forma desordenada. O auxiliar Maiozinho mexeu na equipe colocando Camil, Matheus Anderson, Ronald, Kanu e Renato Alves e o Leão ganhou volume de jogo e quase conseguiu o empate com Marco Antônio, que pegou sobra na entrada da área chutou forte, mas a bola foi para fora.

O Remo foi para a cima e em uma jogada pelo lado esquerdo, Matheus Anjos chutou forte, mas o goleiro fez bela defesa e salvou o Bragantino de levar o gol de empate. A equipe de Bragança segurou o resultado e conseguiu a vitória, mesmo com o árbitro dando 9 minutos de acréscimo.

Panorama

Com a derrota o Remo terminou a primeira fase do Parazão com 14 pontos, na terceira colocação e classificado para as oitavas de final. Já o Bragantino encerrou a fase na 8ª posição com 9 pontos e também classificado. Na próxima fase o Rem terá pela frente o Santa Rosa, já o Bragantino encara o Paysandu, em jogos de ida e volta. Datas, horários e locais das partidas serão definidos nesta semana pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

Ficha técnica

Local: Estádio Diogão – Bragança (PA)

Data: 03.03.2024

Horário: 15h30

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Júnior

Arbitragem: Ederson Brito de Albuquerque e Augusto Klemerson mendes Diniz

Gols: Edicleber (17’/2T) – Bragantino

Cartões amarelos: Gulli e André Luís (BRA); Bruno Bispo e Jaderson (REM)

Bragantino: Henrique; Raçudo (Christyan), Mateus Lopes, Rafael Augusto e Venilson Taperaçu; Jhonson; Guili, Bala e Edicleber (André Luís), Gileard e Eric (Charles). Técnico: Marquinho Taíra (interino).

Remo: Marcelo Rangel; Vidal, Bruno Bispo, Ícaro (Renato Alves) e Raimar; Paulinho Curuá, Pavani (Camilo) e Jaderson (Ronald); Kelivin (Matheus Anjos), Marco Antônio e Ribamar (Kanu). Técnico: Mariozinho (interino).