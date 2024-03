Remo: Papellin explica entrave na negociação com o técnico Gustavo Morínigo, prioridade da diretoria

O Remo ainda não tem um novo técnico para o lugar de Ricardo Catalá, demitido na última quarta-feira (28). A prioridade da diretoria é o paraguaio Gustavo Morínigo, de 47 anos, que está sem clube desde deixou o Avaí, em julho do ano passado. Mas a diretoria azulina ainda tenta alcançar todas as exigências pedidas pelo profissional, que pela primeira vez disputaria a Série C do Brasileiro - até então, só treinou times nas Séries A e B no país.

“Todo mundo sabe que o treinador que estamos buscando é o Gustavo [Morínigo], mas é uma negociação difícil. O Gustavo trabalha com mais seis auxiliares, mas estamos tentando de todas as maneiras acertar com ele. Tem outros bons nomes que a gente tem agendado aqui, mas a prioridade é o Gustavo, porém ainda não temos definição. É uma negociação complicada, mas vamos tentar acertar”, adiantou o executivo Sérgio Papellin em entrevista à TV Cultura, pouco antes da partida entre Remo e Bragantino, pela 8ª rodada do Parazão.

Outro cotado foi o ex-lateral da Seleção Brasileira, Jorginho, de 59 anos, cujo último trabalho foi à frente do Vasco, em 2022. Sérgio Papellin, no entanto, revelou que as conversas não avançaram.

“O Jorginho é um bom nome. Essa semana até falamos com ele, mas ele preferiu esperar um pouco mais para ver se aparece outra opção para ele. Ele não tem interesse em vir para cá no momento porque é um treinador que estava na Série A e quer continuar. Não estamos desesperados atrás de técnico, mas temos pressa. Até o começo da semana vamos tentar dar um jeito nessa situação”, afirmou o executivo azulino.

Contratações

Quanto ao elenco remista, reforços ainda não são prioridade para a diretoria. A intenção, no momento, é ver se um novo treinador consegue melhorar o rendimento de peças do elenco que estão com desempenho aquém do esperado. Mas Sérgio Papellin não descarta novos anúncios caso pintem oportunidades interessantes na próxima semana, quando encerram a primeira fase de alguns estaduais pelo país, como o Carioca, o Mineiro e o Catarinense, entre outros.

“Estamos de olho no mercado e, se tiver uma oportunidade, vamos trazer. Nós não temos esse desespero de trazer. Vamos esperar o fim de alguns campeonatos para avaliar. Quem sabe não aparece alguma novidade nessa semana?”, encerrou o profissional do Leão.