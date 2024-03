Técnico paraguaio Gustavo Morínigo negocia com o Remo, diz jornalista

A demissão do técnico Ricardo Catalá, após sete rodadas do Parazão e eliminação na Copa do Brasil na primeira fase, colocou o Remo no mercado atrás de um novo comandante para a temporada. O nome da vez é o técnico paraguaio Gustavo Morínigo, de 47 anos. A informação é do jornalista Emerson Júnior., da Rádio CBN Maceió.

O clima hostil no Baenão fiz a diretoria demitir Catalá e colocar em pauta um novo técnico. Gustavo Morínigo é um dos nomes que Sérgio Papellin e Antônio Carlos Teixeira têm à mesa e é cotado para assumir o Leão Azul.

Gustavo Morínigo está sem clube, após passagem pelo Avaí-SC, no ano passado. O treinador também teve passagens pelo Nacional, Cerro Porteño e Libertard, do Paraguai, além da Seleção Paraguaia Sub-16, 17 e 20. No Brasil acumulou trabalhos pelo Coritiba-PR e Ceará-CE.

Na temporada 2021, quando o Remo estava disputando a Série B, Gustavo Morónigo enfrentou a equipe remista duas vezes, comandando o Coritiba. Em Belém empate sem gols e no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, vitória do Coxa por 2 a 1.