Ídolos do Remo: Eduardo Ramos usa as redes sociais para compartilhar conversa com Vinícius

Ídolo do Remo, Eduardo Ramos usou as redes sociais para compartilhar uma conversa com outra referência recente do Leão: o goleiro Vinícius. O ex-jogador postou um print de uma videochamada entre os dois e fez um pequeno texto, destacando a importância do arqueiro para a história azulina.

"Não preciso dizer da honra e satisfação em dividir os gramados com você. O quanto sou fã da sua pessoa e do seu profissionalismo. Sua maior despedida sempre será os bons momentos no coração e na memória dos que gostam de você", disse o ex-meia.

Vinícius e Eduardo Ramos (Divulgação / Redes Sociais)

O encontro virtual entre os ídolos do Remo ocorreu dois dias depois do Leão anunciar que não vai renovar o contrato de Vinícius, que encerra no final deste mês. O arqueiro atuou pelo Time de Periçá por oito temporadas, disputando 258 partidas, conquistando quatro títulos e um acesso.

Vinícius, inclusive, receberia uma homenagem da diretoria azulina nesta quinta-feira (28), antes da partida contra o São Francisco, pelo Parazão. No entanto, o Remo informou que a celebração foi adiada por tempo indeterminado após conversas entre o clube o jogador.

Eduardo não teve despedida

Assim como Vinícius, Eduardo é um dos maiores ídolos do Remo do século XXI. Em seis temporadas pelo Time de Periçá - divididas em quatro passagens - o jogador marcou 32 gols, conquistou dois títulos paraenses e um acesso à Série C do Brasileirão. No entanto, após não ter o contrato renovado com o clube, em 2020, o jogador não teve um jogo de despedida.

Três anos depois, o jogador anunciou formalmente a aposentadoria. Segundo ele, a forma como deixou o Leão Azul o desmotivou para seguir nos gramados.

“Não [penso em jogar mais]. Cansei, desgosto. A forma como saí do Remo... não tive mais prazer nas outras tentativas”, falou Eduardo.