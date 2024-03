Bragantino anuncia que já vendeu 70% dos ingressos para jogo contra o Remo pelo Parazão

Vai ter emoção e casa lotada na partida entre Bragantino e Clube do Remo no próximo domingo (3). O jogo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Paraense, será no Estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, em Bragança, a partir das 20h30, e os donos da casa anunciaram que 70% dos ingressos para a partida já foram vendidos.

Os ingressos para a partida continuam a venda custando R$ 20. Ao todo 2.000 unidades foram disponibilizadas pelo Bragantino, e podem ser adquiridos na Tuba Store, em Bragança.

Os donos da casa ocupam atualmente a 9ª colocação na classificação do Parazão, com seis pontos, e esperam que uma possível vitória dê ao time uma chance de classificação para a segunda fase da competição. Enquanto isso, rival da vez, o Clube do Remo espera engatar uma vitória na última rodada para conseguir chegar à próxima etapa da competição como possível líder do campeonato.

A partida entre Bragantino e Clube do Remo terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.