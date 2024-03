Clube do Remo enfrenta o São Francisco buscando recuperar liderança no Parazão

O Clube do Remo enfrenta o penúltimo desafio da primeira fase do Campeonato Paraense nesta quarta-feira (28), contra o São Francisco, a partir das 20h, no Estádio do Baenão. Na partida, válida pela 6ª rodada do Parazão, o Leão Azul busca a vitória em casa para tentar recuperar a liderança na competição, enquanto o Leão Santareno quer se afastar da zona de rebaixamento para continuar na elite do futebol paraense.

Remo

Após a eliminação precoce na Copa do Brasil, o Clube do Remo voltou seus focos para o Parazão em busca de recuperar a confiança do time e do torcedor azulino. Ocupando a terceira posição na tabela com 13 pontos, e um jogo a menos, logo atrás da invicta Tuna Luso, a equipe azulina quer a vitória para reconquistar a segunda colocação e tentar alcançar a liderança do campeonato na 8ª e última rodada. Para isso ocorrer, o Leão precisa, além de conquistar os seis pontos em jogo, torcer para que o seu principal rival, Paysandu, perca ou empate na oitava rodada.

Despedida de Vinícius

A partida também marcaria a despedida do principal ídolo do Clube do Remo: o goleiro Vinícius. Com contrato previsto para terminar no fim no mês, o clube já anunciou que não deve renovar com o jogador, que há algum tempo estava fora da titularidade da equipe. O Remo anunciou ainda que deveria homenageá-lo durante a partida, mas, na manhã desta quarta-feira (28), a diretoria anunciou, por meio de nota, que a homenagem foi adiada para outro momento, decisão tomada em consenso com o goleiro.

Vinícius passou sete temporadas no Leão, onde pavimentou um caminho que o tornou ídolo absoluto do time. Ao todo foram 250 jogos com a camisa azulina, e diversas conquistas como títulos do Parazão nas temporadas 2018, 2019 e 2022, além da Copa Verde em 2021, e do acesso à Série B em 2020.

São Francisco

O Leão Santareno chega para a partida fora de casa após um empate com o Castanhal. O time ocupa a 10ª posição da tabela, com apenas 5 pontos, e precisa da segunda vitória no Campeonato para tentar se afastar da zona de rebaixamento.

Remo x São Francisco terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Clube do Remo x São Francisco

Campeonato Paraense - 6ª rodada

Data: quarta-feira (28)

Hora: 20h

Local: Estádio do Baenão, em Belém

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Thalys, Ligger, Ícaro, Nathan, Henrique, Jaderson, Camilo, Felipinho, Marco Antônio, Ribamar. Técnico: Ricardo Catalá.

São Francisco: Gustavo Chaves, Ramonzinho, Bruno Costa, Erik, Negueba, Camilo, Mauro Ajuruteua, Diego Borges, John Kennedy, André Rosa, Darilson PH. Técnico: Samuel Cândido.