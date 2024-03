Após críticas da torcida e pedido de Vinícius, Remo adia homenagem ao goleiro

Sem homenagem nesta quarta-feira (28). O Remo informou através de seu site oficial, que não irá homenagear o goleiro Vinícius na noite de hoje, no Baenão, na partida diante do São Francisco, às 20h, pelo Parazão. A diretoria do Remo informou que a homenagem irá ocorrer em outra ocasião e será um momento especial de encerramento da passagem do ídolo pelo clube. O Leão informa ainda que o pedido de adiamento da homenagem foi um pedido do próprio goleiro.

VEJA MAIS

Veja a nota

“O Clube do Remo informa que, a pedido do goleiro Vinícius, a homenagem que seria realizada nesta quarta-feira (28) foi adiada para uma data futura. Clube e atleta chegaram a um consenso de reagendar o momento, que será especial para registrar o encerramento de um ciclo vitorioso de nosso ídolo com a camisa azulina”, publicou o Remo.

VEJA MAIS