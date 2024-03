Remo faz homenagem a Vinícius e torcedor questiona: 'Ídolo que essa diretoria não respeita'

O tão esperado jogo da despedida do goleiro Vinícius com a camisa do Remo não irá ocorrer, porém, nas redes sociais, o clube azulino prestou uma homenagem ao Camisa 1 do Remo, que defendeu o pavilhão remista por sete temporadas.

Na publicação, o Remo cita a passagem do jogador pelo clube como “vitoriosa” e o chama de “ídolo”. A agremiação azulina agradeceu por cada defesa feita e afirmou que o goleiro Vinícius fez história com a camisa do Leão Azul.

“Uma passagem vitoriosa, que gravou para sempre o nome no Rei da Amazônia e será eternamente lembrada pelo Fenômeno Azul! Vinícius, ídolo azulino e um dos maiores goleiros da história do Leão Azul contabiliza 258 jogos, sete temporadas, três campeonatos paraenses, uma Copa Verde e um acesso para a Série B. Obrigado por cada defesa! Você fez história, Vinícius!”, publicou.

O goleiro Vinícius, de 39 anos, chegou ao Remo em 2017, pelo então técnico azulino Josué Teixeira. No início de sua temporada no clube, sofreu uma contusão e perdeu espaço para André Luiz, que iniciou as disputas do Parazão e Copa Verde, porém, no início do Brasileiro da Série C, Vinícius iniciou a sua trajetória no Leão Azul.

Destaque do clube, Vinícius foi “pavimentando” seu caminho no Remo e ganhando o respeito e admiração dos torcedores e com isso os títulos do Parazão, Copa Verde e o tão sonhado acesso à Série B, com o goleiro sendo fundamental na conquista, principalmente nos clássicos diante do Paysandu na Série C de 2020.

A popularidade do goleiro Vinícius foi testada também nas urnas. O jogador foi candidato à vereador pelo Partido Republicanos e conseguiu ser eleito e exerce seu último ano de mandato.