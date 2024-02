Torcedores criticam Remo após anúncio de saída de Vinícius e preparador Juninho

O Clube do Remo anunciou nesta segunda-feira (26), por meio de nota no site oficial, que não irá renovar o contrato com o goleiro Vinícius e o encerramento do contrato com o preparador de goleiros Juninho Macaé. Após o anúncio do clube, diversos torcedores azulinos teceram críticas a decisão nas redes sociais.

“O melhor preparador de goleiros da história do clube sendo dado de presente pro rival”, escreveu um torcedor.

“Demitir o Juninho é uma das maiores burrices já cometidas esse ano, e ainda estamos em fevereiro”, ressaltou outro.

“O desprezo ao Vinícius já era uma maluquice grande o suficiente, aí o Remo consegue aumentar e demitir do nada o preparador de goleiros”, escreveu outro.

O anúncio da saída de Vinícius e do preparador Juninho, pareceu aumentar a tensão entre a torcida e o Remo. A insatisfação da torcida é crescente desde a eliminação da equipe ainda na primeira fase na Copa do Brasil, e com a não demissão do técnico Ricardo Catalá, apontado pelos torcedores como o principal culpado pelo mau desempenho na competição.

Vinícius chegou ao Clube do Remo em 2017 e se tornou um dos principais ídolos do Leão. Ao todo foram 250 jogos com a camisa azulina, e diversas conquistas como os títulos do Parazão nas temporadas 2018, 2019 e 2022, além da Copa Verde em 2021, e do acesso à Série B em 2020.

O preparador de goleiros Juninho Macaé também chegou ao Remo em 2017, a pedido do então técnico azulino, Josué Teixeira. Grande amigo de Vinícius, o profissional exercia uma postura de liderança na equipe, e foi apontado pelo goleiro como uma das principais razões de seu sucesso à frente do gol.

Confira as reações da torcida azulina: