Amigo de Vinícius, Remo demite preparador de goleiros Juninho Macaé; saiba detalhes

O Remo informou, na tarde desta segunda-feira (26), o desligamento do preparador de goleiros Juninho Macaé. O clube fez um pronunciamento por meio de nota no site oficial, que encerrou o contrato com o profissional e agradeceu pelos serviços prestados ao clube e afirmou que busca no mercado um substituto para Macaé.

Juninho Macaé, 45 anos, estava no Remo desde 2017, quando foi contratado a pedido do então técnico azulino, Josué Teixeira. O preparador de goleiros teve passagem também no Sampaio Corrêa-MA e exercia no Remo um cargo de liderança dentro das comissões técnicas.

Juninho esteve presente em todo processo do goleiro Vinícius no Remo. O goleiro e a também vereador, creditou seu sucesso à frente do gol do Remo nesse período ao preparador Juninho Macaé.

A nota do Remo também informa que no clube azulino não irá continuar com o goleiro Vinícius, após o término do seu contrato. Ídolo do clube, Vinícius fez parte da história recente do Leão Azul, com grandes defesas, títulos e acesso com o clube azulino.