Remo paga para jogar e amarga prejuízo em renda da partida contra o Águia; veja números do borderô

Se em campo o Remo venceu o Águia pelo placar por 2 a 0 e garantiu a classificação no Campeonato Paraense, fora das quatro linhas o Leão amargou prejuízo nas bilheterias. A equipe azulina, mandante da partida, levou ao estádio 2.782 pagantes, a maioria deles sendo sócios-torcedores e teve que “pagar para jogar”.

A eliminação na Copa do Brasil na primeira fase para o Porto Velho-RO, além das atuações do time durante a disputa do Parazão, fizeram com que o torcedor protestasse e idealizasse uma campanha de “público zero”. Durante a partida, o Baenão recebeu um total de 4.028 torcedores, sendo 1.246 gratuidades. A renda do jogo foi de R$57.930 e a despesas do espetáculo superou a arrecadação, com um valor de R$74.714,22, com o Leão Azul amargando o prejuízo de R$16.784,22.

Este foi o menor público do Remo na temporada. No primeiro jogo do ano, diante do Canaã, no Mangueirão, o Leão teve um público pagante de 22.339 torcedores, com um total de 27.076. Já na partida contra a Tuna, a segunda como mandante no Parazão, o Remo levou 6.902 pagantes, um total de 8.690 torcedores. No clássico contra o Paysandu, a torcida do Remo esteve presente com o número de 18.630 pagantes e um público total de 23.183. Já os jogos contra o Castanhal, no Mangueirão e diante do Tapajós, no Baenão, os mandos de campo eram dos adversários.

O próximo jogo como mandante do Remo no Campeonato Paraense será nesta quarta-feira (28), às 20h, no Baenão, diante do São Francisco, em jogo adiado da 6ª rodada. O Leão Azul ainda briga pela liderança do Parazão com Paysandu e Tuna Luso e busca novamente ter paz e tranquilidade nos corredores da Toca do Leão, após semanas conturbadas, de protesto, pedido de mudança de comissão técnica por parte da torcida, além de pronunciamento de diretoria.

Confronto de Leões

Remo x São Francisco terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.