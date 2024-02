Após resultados ruins e eliminação, torcida do Remo pede 'público zero' no jogo contra o Águia

O Remo não vive um momento bom neste início de temporada. A equipe azulina ocupa a 3ª colocação no Campeonato Paraense, com um jogo a menos, mas não vem apresentando um bom futebol dentro de campo. A derrota para a Tuna no Baenão e a eliminação na Copa do Brasil diante do Porto Velho-RO, na primeira fase da competição, fez o torcedor azulino protestar, mesmo que forma discreta, nas redes sociais. Um doa protestos do torcedor é o pedido de “Público Zero” na partida contra o Águia de Marabá, no próximo domingo (25), às 17h, no Baenão, em Belém.

A permanência do técnico Ricardo Catalá no comando azulino, após a eliminação e o pronunciamento da diretoria, não pegou muito bem com parte da torcida do Remo. Nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, pedem para que o torcedor não compareça ao Baenão, no jogo diante do Águia de Marabá, no próximo domingo (25). Muitos torcedores apoiam a forma de protestar, outros preferem ir e apoiar o clube.

Em meio à crise, o Remo abriu as vendas dos ingressos para o jogo diante do Águia. Os ingressos custam R$30 o setor de arquibancada e os sócios-torcedores adimplentes possuem entrada livre. Os bilhetes podem ser comprados em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. O torcedor também pode adquirir os bilhetes através do site.

O Remo é o 3º colocado no Parazão com 10 pontos, já o Águia de Marabá ocupa a 4ª posição com nove. É uma partida de “seis pontos” e que pode selar a classificação azulina ou prolongar a crise e ser ultrapassado pelo Águia. O jogo inicia às 17h, no Baenão e é válido pela 7ª rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.