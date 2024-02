Após disputa de pênaltis, Remo conhece o adversário nas oitavas da Copa Verde 2024

A Copa Verde 2024 já começou e definiu o adversário do Remo nas oitavas de final da competição regional. Humatá-AC x Trem-AP se enfrentaram no Estádio Florestão, na cidade de Rio Branco (AC) e empataram pelo placar de 1 a 1.Já na disputa de pênaltis, a equipe rubro-negra de Macapá (AP) levou a melhor e venceu por 4 a 2, garantindo a classificação e selando seu confronto com o Remo.

O Trem-AP terá pela frente o Remo, clube que já conquistou a Copa Verde em 2021 e chegou em outras duas finais (2015 e 2020). A partida ainda não possui data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, o jogo pode ocorrer no dia 6 ou 13 de março. O confronto será disputado em Belém, provavelmente no Baenão. Quem vencer avança na competição regional e em caso de empate a vaga nas quartas de final da Copa Verde será decidida nas penalidades.

A disputa da competição é realizada com oito confrontos em uma fase pré-Copa Verde. Após as realizações desses jogos, os clubes classificados irão enfrentar equipes mais tradicionais e que estão em uma colocação à frente no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Nessa primeira fase da Copa Verde, um representante paraense está na disputa. O Águia, atual campeão estadual e que passou pelo Coritiba-PR, na primeira fase do Copa do Brasil, vai encarar o Rio Branco-AC, no dia 28 deste mês, ás 20h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA) e tenta avançar na competição. Caso o Águia avance na Copa Verde, ele terá como adversário nas oitavas o Paysandu, em um confronto paraense no torneio.

A Copa Verde está na sua 11ª edição e tem o Estado do Pará como o maior vencedor da competição com quatro títulos, três deles conquistados pelo Paysandu e pelo Remo. Na segunda posição está o estado do Mato-Grosso-MT com três conquistas, duas delas pelo Cuiabá-MT e uma pelo Luverdense-MT.