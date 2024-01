Presidente do Remo afirma que elenco não está fechado e que mais jogadores devem pintar no Baenão

O Remo agora foca na estreia do Parazão, após a disputa da dois jogos-treino no período de pré-temporada, mas o elenco do Leão Azul ainda não está fechado. É o que garante o presidente do Remo Tonhão, que afirmou que o clube está no mercado atrás de mais alguns jogadores.

Em entrevista ao O Liberal, Tonhão afirmou que o elenco do Remo ainda necessita de algumas peças nos setores de meio-campo e ataque. O mandatário azulino informou que as contratações devem ocorrer quando iniciar a disputa do Campeonato Paraense.

“A gente está querendo, ainda, em duas ou três posições pontuais e trazer mais jogadores que possam nos ajudar nessa campanha de 2024. Especificamente não posso dizer nomes nem detalhes porque não tem nada concretizado, mas é do meio para frente. A gente está trabalhando para trazer o mais rápido possível”, falou.

Para esta temporada, a diretoria do Remo fez uma reformulação no elenco. O Leão Azul contratou 18 jogadores para 2024 e o clube está entre as agremiações que mais realizaram anúncios de atletas entre as equipes que disputarão a Série C, ficando atrás apenas de do Botafogo-PB e do CSA-AL, que concretizaram 22 e 24 contratações, respectivamente.

Em 2024 o Remo terá calendário cheio, com as disputas do Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, além da Série C do Campeonato Brasileiro, competição mais importante para o clube. A estria do Remo em 2024 está marcada para o próximo domingo (21), às 16h, diante do Canaã, no mangueirão, pela primeira rodada do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.