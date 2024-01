Dia do treinador de futebol: relembre grandes técnicos do Remo, Paysandu e Tuna

Neste domingo (14) é comemorado o dia do treinador de futebol. A profissão em Belém possui várias personalidades que conquistaram títulos importantes pelos clubes e marcaram sua história no futebol do Pará, tendo como uma figura principal o técnico Givaldo Oliveira, grande colecionador de taças e que teve seu auge no Paysandu, no início dos anos 2000.

Nascido na cidade de Olinda (PE), o técnico Givanildo Oliveira teve inúmeras passagens pelo futebol paraense, tanto pelo Remo, quanto pelo Paysandu. Mas foi no Papão em que o comandante, de 75 anos, fez história ao conquistar feitos. Várias conquistas estaduais, os títulos da Série B em 2001, além a Copa Norte e da taça da Copa dos Campeões, maior conquista do Paysandu na história. A última vez em que Givanildo treinou um clube paraense foi em 2018. O “Velho Giva” comandou o Remo e conquistou o título do Parazão da temporada.

Outros treinadores passaram pelo futebol paraense e fizeram história, como Dutra, ex-jogador que foi o técnico da Tuna Luso Brasileira na Série B de 1985. Outro técnico que faz parte da história do futebol paraense é Carlos Alberto Lucena, treinador folclórico e que comandou a Lusa no início dos anos 2000.

Pelo Remo alguns treinadores ganharam notoriedade como Joubert Meira, que comandou o Leão na década de 70 e comandou um dos melhores esquadrões do Remo. Outro que marcou a história azulina foi o comandante Paulo Amaral, que esteve à frente do Remo na elite do futebol nacional. A lista de treinadores marcantes no Leão também constam, Valdemar Carabina, Roberval Davino campeão com o Leão da Série C, além de Agnaldo de Jesus, campeão 100% do Parazão e Paulo Bonamigo, que teve passagens pelo Remo e conquistou dois acessos com o clube.

Pelo lado bicolor, além de Givanildo Oliveira os destaques ficam com Joel Martins, campeão da Série B com o Papão em 1991. Destaque também para Mário Felipe Perez, o Tata, que comandou o Paysandu na década de 90.

Outros técnicos que possuem destaques no Paysandu são Carlos Alberto Torres, capitão da Seleção Brasileira campeã da Copa de 1970 e que dirigiu o Papão em 2005. O técnico uruguaio Darío Pereyra, que foi comandante do Paysandu na histórica participação do clube na Copa Libertadores de 2003, além de Dado Cavalcante, campeão paraense com o clube em 2016 e bicampeão da Copa Verde nos anos de 2016 e 2018.