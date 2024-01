Remo: Catalá afirma que jogos-treino não possuem relevância e foca no nivelamento físico do elenco

O Remo venceu o Pinheirense em um jogo-treino no Baenão nesta quarta-feira (10). A equipe azulina venceu o General da Vila por 4 a 1, com gols de Camilo, Ícaro, Thalys e Paulinho Curuá. O técnico do Leão, Ricardo Catalá, avaliou a movimentação e afirmou que as movimentações com outras equipes antes do Parazão não possuem relevância e que são apenas trabalhos de pré-temporada visando a parte física.

“O Remo ainda não tem cara, pois nesse momento estamos dando aos jogadores carga de trabalho, sobre tudo física e em nenhum momento foi levado o aspecto técnico para decidir o que iriamos fazer hoje. Foi um gerenciamento da carga que eles trabalhem em campo aberto e se fazemos isso sem trazer um convidado, não iriamos conseguir fazer a gestão da carga, pois alguns jogadores chegaram no dia 15 de dezembro e outros 2, 3 e 4 de janeiro. Eles estão em momentos diferentes e ter um convidado favorece para que a gente possa fazer a gestão da carga. Estamos evoluindo de maneira satisfatória, mas estamos bem longe de projetar algo como equipe. Todos os jogadores participaram, cada um respeitando sua carga, seu corpo e seu momento físico”, disse Catalá.

Resultados não influenciam

O comandante azulino afirmou que o foco neste momento é rodar os atletas, melhorar o desempenho físico e que o resultado dentro de campo, nesse momento, não é levado em consideração pela comissão técnica.

“Relevância zero [o confronto contra o Santa Rosa]. Para nós nem é jogo-treino, para nós é um trino. Precisamos de um convidado [adversário] para fazermos a gestão da carga e escolhemos os que tinham disponibilidade para fazer nesta data. Estamos olhando para outras coisas agora, inclusive no início da competição sabemos que é importante vencer, mas o foco é construir um time. São mais de 20 jogadores contratados e para construir um time leva tempo e esse tempo vamos usar para desenvolver uma identidade para que possamos desenvolver bem em todas as competições”, falou.

O foco é nivelar os atletas

Catalá trabalha com um elenco em que parte dele iniciou a pré-temporada em dezembro e outros em janeiro. Para o técnico remista, esse é um momento de nivelamento dos atletas e tomando certos cuidados para que não ocorram lesões.

“O balanço é que eles estão se desenvolvendo fisicamente, é o que tem que ser feito agora, não tem jeito. Esse período para ser dada a base física e cada um treinador possui sua metodologia para fazer isso. Estamos procurando fazer é cuidar bastante, não queremos correr o risco de lesões, mas sabemos que esse momento a perna pesa, é mais difícil e uns respondem mais rápido outros não e isso é normal, mas estamos satisfeitos”, comentou.