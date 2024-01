Com gols de novos contratados, Remo goleia o Pinheirense em jogo-treino no Baenão

O Remo realizou na manhã desta quarta-feira (10) o seu primeiro teste para a temporada 2024. A equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá, encarou o Pinheirense, no Baenão, em jogo-treino sem as presenças da imprensa e dos torcedores. O Leão venceu pelo placar de 4 a 1, com gols de Camilo, Ícaro, Thalys e Paulinho Curuá. O jogador Yuri descontou para o General da Vila.

O primeiro contato com a realidade de jogo do Remo em 2024 teve dois tempos de 30 minutos cada. O técnico Ricardo Catalá botou em campo atletas que estavam realizando a pré-temporada desde o início e aos poucos foi testando outros jogadores, que desembararam em Belém no início de janeiro. O Remo terá outro jogo-treino, dessa vez contra o Santa Rosa, no domingo (14), também no Baenão.

Confira quem participou do jogo-treino diante do Pinheirense

Vinícius; (Léo Lang) e (Marcelo Rangel), Kadu - (Vidal) (Thalys), Reniê (Ligger) e (Bruno Bispo), Ícaro (Jonilson) e Raimar (Nathan); Daniel (Paulinho Curuá), Henrique Vigia (Renato Alves) e Camilo (Pavani) e (Jaderson); Felipinho (Echaporã), Ronald (Marco Antônio) e Kanu (Ytalo).

A estreia do Remo em 2024 está marcada para o dia 21 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Paraense, diante do Canaã, campeão da Segundinha no ano passado e estreante no Parazão. A partida será disputada no Mangueirão, em Belém e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com