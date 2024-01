Diretoria do Remo detalha planejamento e jogadores terão trabalho de um coach esportivo em 2024

O Remo trabalha em Belém na pré-temporada e busca dar aos jogadores o conforto e toda a estrutura para o início de trabalho. O clube nesta temporada terá um acompanhamento de um coach esportivo junto aos jogadores e membros da comissão técnica, buscando melhorar o comportamento dos atletas e trabalhar as dificuldades enfrentadas no clube durante a temporada para melhorar o desempenho dentro de campo.

O coach esportivo Jean Schiavinatto será o responsável por esse processo com os jogadores. O objetivo é implantar um método quem possui bons resultados no futebol. Será realizado um trabalho de fortalecimento mental, com duas frentes de análises., sendo uma o perfil comportamental e a outra de cultura de jogo.

“O objetivo é aplicarmos um questionário aos atletas e entendermos quis são os pontos fortes e os pontos de atenção, no que diz respeito à questão comportamental de cada um deles. A partir do momento em que temos esse cenário, vamos para aparte de ajuda-los no autodesenvolvimento para que eles fortaleçam os aspectos positivos e que eles diminuam seus pontos de atenção. Tudo com o objetivo de ajudar na aderência de jogo do time junto ao treinador”, disse, Jean Schiavinatto.

A delegação azulina está hospedada em um hotel na Avenida Nazaré e os atletas receberam uma cartilha da direção do clube, com informações importantes de âmbito pessoal, além da relação com a marca do Leão Azul. Os jogadores bateram um papo com o presidente Tonhão, o vice-presidente Glauber Gonçalves, além do técnico Ricardo catalã e o diretor jurídico do Leão Albert Gabby, que falou da importância desse tipo de reunião com os atletas, explicando as formas como o clube trabalha e que tipo de comportamentos devem aderir.

“Anualmente costumamos reunir com os jogadores e apresentar uma cartilha de manuais de bons comportamentos, além de falarmos sobre a exibição da marca, a importância do respeito da marca não só junto aos nossos parceiros, como à sociedade e aos nossos torcedores”, disse Albert Gabbay.

Os jogadores do Remo treinam no Baenão e fica hospedado no hotel, além de terem à disposição a academia do clube no Estádio Evandro Almeida e a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). A estreia do Remo no Campeonato Paraense está marcada para o dia 21 de janeiro, às 16h, contra o Canaã, no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.