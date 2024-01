Apresentador Craque Neto fala que o Remo é o melhor clube do Pará e vídeo viraliza

O ex-jogador e apresentador Craque Neto, da Bandeirantes, foi parado por um torcedor e questionado sobre quem é o melhor time do Estado do Pará. Neto, que é torcedor declarado do Corinthians-SP, afirmou que é o Remo. O vídeo viralizou nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

“Remo. Sempre foi o Remo. Com todo respeito ao Paysandu, mas o Remo pra mim, é o time que mais gosto. É o grande Remo”, disse, Neto.

Neto, de 57 anos, iniciou a carreira de jogador no Gauarani-SP e passou pelos quatro grandes: Corinthians-SP, Palmeiras-SP, São Paulo-SP e Santos-SP. Atuou também no Atlético-MG e encerrou a carreira de atleta em 1998, no Deportivo Itália, da Venezuela.

No ano passado o apresentador esportivo comentou sobre as torcidas do Remo e do Paysandu. Neto citou que é difícil jogar em Belém contra Remo e Paysandu e relembrou a força das duas torcidas no estado.