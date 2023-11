Neto é condenado a pagar R$ 500 mil a Sampaoli por falsa acusação de racismo; entenda

Em uma decisão judicial proferida pelo juiz Cassio Pereira Brisola, da 1ª Vara Cível de Pinheiros, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o ex-jogador e apresentador do programa esportivo "Donos da Bola," da Band, Neto, juntamente com o canal, foram condenados a pagar uma indenização no valor de R$ 500 mil ao técnico argentino Jorge Sampaoli. A condenação ocorreu em decorrência de uma alegação de racismo feita por Neto contra Arzul, preparador de goleiros do Santos.

Em 18 de abril, Neto havia acusado Sampaoli de racismo em seu programa, declarando: "Vocês dão moral para um cara como esse, que muitas vezes tratou as pessoas de uma maneira tão racista, de uma maneira tão hipócrita."

A sentença do juiz destacou que o apresentador Neto não cumpriu os padrões do bom jornalismo ao deixar de verificar a veracidade do fato que lhe foi repassado por uma fonte. Essa atitude resultou na disseminação de informações inverídicas, prejudicando a reputação de Sampaoli e a qualidade das informações fornecidas aos telespectadores. Neto e a emissora Band têm um prazo de 15 dias para recorrer da decisão.