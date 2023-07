Apresentador esportivo 'Craque' Neto reage a assalto em São Paulo e fica machucado; vídeo

O apresentador esportivo e ex-jogador Neto, foi assaltado na tarde de ontem (5), no bairro do Morumbi, em São Paulo (SP). Neto estava em seu carro junto com o diretor do programa “Os Donos da Bola”, Renato Nalesso, quando foram atacados por dois homens, que quebraram o vidro do passageiro do carro e roubando o celular do diretor. O apresentador reagiu ao assalto e correu atrás dos homens, mas sem conseguir alcançá-los.

O assalto foi registrado por câmeras de segurança. O apresentador falou sobre a situação, na transmissão da partida entre América-MG x Corinthians-SP, pela Copa do Brasil. Neto tranquilizou os fãs e amigos e afirmou que se machucou.

“Para aqueles que ficaram preocupados comigo, fui assaltado hoje, eu e o ‘Cascão’. Cortei a mão, cortei a perna, pois corri atrás do ladrão. O pique que eu dei, nenhum jogador do Corinthians deu. Tentei segurar ele [ladrão], não consegui, mas puxei. Ele conseguiu sair. E aí p Corinthians perde [1 a 0 para o América-MG]. Meu dia foi bom, ein”, falou.

