Tite processa Craque Neto por comentários após fracasso na Copa: 'Filho de uma p***'

Técnico ex-Seleção Brasileira, Tite abriu um processo na Justiça contra o comentarista Neto. O comandante apresentou uma queixa-crime e alega que o apresentador tenha praticado o delito de injúria, em um programa de TV que Neto comanda.

Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Catar, contra a Croácia, ainda nas quartas de final do torneio, Neto xingou Tite e usou os seguintes termos: filho de uma p***, desgraçado, sem-vergonha, burro, idiota, imbecil e vagabundo.

Os representantes de Tite pedem que Neto sofra a pena prevista nos artigos 140 e 141 do Código Penal, que vai de detenção de um a seis meses ou multa, mas pode ser elevada em um terço quando o crime é cometido na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, e pode ser triplicado quando divulgado em redes sociais.

