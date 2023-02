Empresários ligados ao técnico Carlo Ancelotti vêm ao Brasil e abrem oportunidade de conversa

A equipe de empresários responsável pelos últimos contratos do técnico italiano Carlo Ancelotti, cotado para assumir a seleção brasileira, estará no Brasil em março. A visita do grupo representa uma oportunidade de conversa com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

A primeira visita do grupo ao Brasil em 2023 tem como objetivo tratar de negócios do mercado do futebol em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ancelotti é visto como o favorito para assumir a canarinho, mas o técnico tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024.

A CBF afirmou que as negociações com o técnico ainda não são diretas, com o único contato sendo realizado por ex-jogadores, como Kaká, que trabalhou com o italiano de 2003 a 2009. Mesmo com a vinda do grupo de empresários ao Brasil, a CBF afirmou que ainda não existem conversas marcadas.

A seleção brasileira jogará contra o Marrocos, no fim de março, em um amistoso, e a CBF já confirmou que Ramon Menezes será o técnico interino para a partida. O ex-técnico do Vitória deve ficar no comando da seleção até a chegada de um novo técnico.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)