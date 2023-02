Quem é Carlo Ancelotti: treinador é um dos cotados para assumir a Seleção Brasileira

Quem é o novo treinador da Seleção Brasileira? Desde o adeus de Tite, o mistério e as especulações em torno de quem vai ser o novo treinador da Seleção Brasileira têm cercado a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Carlo Ancelotti é um dos nomes cotados. Nascido em Reggiolo, na Itália, em 1959, o treinador tem uma carreira cheia de títulos.

Carlo Ancelotti começou seu contato com o futebol na carreira de jogador na Associação Calcística Parma e mais tarde jogou por grandes clubes italianos, como Roma e Milan. Ele passou a ser treinador em 1995, quando foi contratado pelo clube italiano Reggiana. Desde então, ele treinou algumas das equipes mais importantes do futebol europeu, incluindo Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

Carlo Ancelotti é um dos maiores treinadores de futebol em atividade (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Um dos destaques de sua carreira como treinador é sua capacidade de conquistar títulos em diferentes países e ligas. Ele é um dos poucos treinadores a ter ganhado a Liga dos Campeões da UEFA em três países diferentes - Itália, Inglaterra e Alemanha. Além disso, Ancelotti é tricampeão da Liga dos Campeões da UEFA com o Milan e bicampeão da competição com o Real Madrid.

Ancelotti é conhecido por sua personalidade afável e sua abordagem equilibrada ao trabalho, combinando disciplina rigorosa com uma atmosfera descontraída no vestiário. Isso lhe rendeu uma enorme popularidade entre jogadores e torcedores, e ele é amplamente respeitado na indústria do futebol.

• Carlo Ancelotti é tema de um livro brasileiro sobre 'Liderança Tranquila'. Confira o resumo do livro:

Atualmente, Carlo Ancelotti é o treinador do Real Madrid, clube da La Liga, da Espanha e está liderando a equipe em uma campanha positiva na temporada atual. Com sua experiência e sucesso comprovados, Ancelotti é considerado um dos melhores treinadores do mundo e certamente continuará a deixar sua marca no futebol por muitos anos ainda.