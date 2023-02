CBF rebate fala de jornalista que revelou contato com Carlo Ancelotti: 'não procede'; veja

A CBF não gostou de saber que pessoas ligadas ao esporte estão divulgando a provável contratação do italiano Carlo Ancelotti para o comando técnico da Seleção Brasileira. Depois que o jornalista Nilson César, da Jovem Pan, garantiu que as tratativas estão adiantadas para o acordo, e boa parte da imprensa esportiva seguiu a prosa, a entidade soltou um comunicado desfazendo as informações.

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10/02) de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira", disse.

Especulações em torno do novo treinador

Se é verdade ou não, é impossível saber no momento, mas o fato é que as especulações em torno do novo treinador não param desde a saída de Tite, que naufragou junto com a seleção na Copa do Mundo. Desde então, a CBF procura um substituto e Ancelotti, bem como Pep Guardiola, eram os mais cotados. Guardiola recusou de cara, enquanto Ancelotti disse ter contrato com o Real Madrid até 2024.

"O Presidente Ednaldo Rodrigues mantém as declarações dadas na quarta-feira, após o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Na ocasião, o dirigente descartou especulações, disse que o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno", finaliza.