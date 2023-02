Ancelotti comenta futuro na Seleção Brasileira e final do Mundial sem o Flamengo: 'O futebol mudou'

O Real Madrid está classificado para a final do Mundial de Clubes, neste sábado. O adversário será o Al Hilal, que derrotou o Flamengo na semifinal. Antes do confronto, o técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva, que praticamente foi toda direcionada ao futebol brasileiro, entre eles a ausência rubro-negra na final e o possível comando técnico da Seleção Brasileira.

Sobre a saída precoce do Flamengo, Ancelotti disse que o resultado reafirma a nova configuração do futebol mundial, hoje dotado de maior equilíbrio. "Não é mais uma final América do Sul contra Europa. O futebol está mudando. A Copa do Mundo nos mostrou que a seleção da Arábia Saudita venceu a Argentina, para não ir tão longe", analisa.

O técnico também citou que o Real Madrid não viajou para o Mundial em um momento tão oportuno. Um pouco antes, os Merengues perderam a Supercopa da Espanha para o Barcelona e foram derrotados pelo Mallorca no último jogo antes do embarque, fato que "machucou muito o Real", embora sobre confiança para o momento da decisão.

Contato com a CBF

Vários jornalistas brasileiros estiveram presentes na entrevista. Por conta disso, Ancelotti foi bastante questionado sobre o suposto interesse da CBF para a contratação dele. Ao ser informado que a federação estaria disposta a aguardá-lo até o fim da temporada, o treinador disparou.

"Não fiquei sabendo. A situação é simples: tenho contrato até 2024."

A notícia do possível acerto, divulgada por um jornalista, fez a CBF divulgar uma nota onde rechaça as especulações em torno do novo comandante.

Outro assunto verde e amarelo foi o jovem Endrick, revelação do Palmeiras. O atacante foi contratado pelo Real Madrid, mas só poderá contar com a jóia quando ele completar 18 anos, em julho do ano que vem. Um jornalista quis saber se o elenco poderia aguardar a chegada, mesmo com a idade avançada da principal referência no ataque, Karim Benzema.

"Vamos conversar sobre isso. Temos que levar em conta a idade de Karim, mas também o que ele traz. Ele não ajudou no início do ano por uma lesão, mas se saiu bem antes e estou convencido de que sairá bem no ano que vem. Falaremos disso ao fim da temporada com tranquilidade".

O Real Madrid enfrentará o Al Hilal neste sábado, às 16h (de Brasília), na final do Mundial de Clubes, em Rabat, no Marrocos. Em caso de vitória, será o oitavo título mundial, quinto no modelo organizado pela Fifa.

"É um desafio muito importante, de um título muito importante porque é muito difícil chegar aqui. O Real Madrid respeita todas as finais. É o fim de um caminho muito longo. Peço à equipe que aproveite o jogo. Quem vencer amanhã será o campeão mundial. Queremos muito vencer porque isso nos dará moral para o futuro. É uma final que acontece muito raramente na vida", encerra.