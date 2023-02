Cotado para assumir o Brasil, Ancelotti é finalista em prêmio da FIFA de melhor técnico do ano

Na mira da Seleção Brasileira, o técnico italiano Carlo Ancelotti é finalista ao prêmio de melhor treinador de 2022 concedido pela FIFA. Nesta quinta-feira (9), a entidade anunciou os três concorrentes à honraria. Além do atual treinador do Real Madrid, disputam o troféu o espanhol Pep Guardiola e o argentino Lionel Scaloni.

De acordo com a FIFA, o prêmio de 2022 será referente ao período de agosto de 2021 a dezembro de 2022. É levado em consideração o desempenho dos profissionais na Copa do Mundo do Catar e a última temporada europeia.

Ancelotti foi campeão do Campeonato Espanhol e da Champions League com o Real Madrid em 2021/22, enquanto Pep Guardiola conduziu o Manchester City à conquista da Premier League. Scaloni foi o comandante da Argentina nos títulos da Finalíssima e da Copa do Mundo do Catar.