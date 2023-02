Jornalista diz que Carlo Ancelotti está perto de comandar Seleção Brasileira; vídeo

A expectativa para a definição do próximo treinador da Seleção Brasileira continua agitando os bastidores do futebol. Desta vez, o jornalista Nilson César botou mais lenha no assunto e garantiu que o novo comandante está mais perto do que se imagina. Segundo ele, o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, está em negociações avançadas para comandar a Seleção Canarinho, a partir de junho.

O assunto surgiu durante o programa "Bate Pronto", da Jovem Pan. O apresentador Thiago Asmar provocou o comentarista sobre as novidades no quadro técnico da seleção, que está sem técnico desde a saída de Tite, durante as quartas de final da Copa do Mundo 2022, após eliminação do Brasil para a Croácia.

"Eu recebi uma informação agora de manhã, de uma fonte em que eu confio demais, que, realmente, as conversas estão muito adiantadas com o Ancelotti, para ser técnico da Seleção Brasileira a partir de junho", comentou Nilson César.

A boataria envolvendo a escolha do novo técnico não é recente. Desde o fim da Copa do Mundo, muito se vem falando sobre quem assumirá o comando.

Alguns críticos reprovam a contratação de um técnico estrangeiro, enquanto outros torcem pela mudança. Além de Ancelotti, outro nome muito cotado foi o de Pep Guardiola, um desejo pessoal do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. No entanto, em entrevista ao "TNT Sports", Guardiola foi incisivo. "O Brasil tem muitos bons treinadores que devem treinar a seleção. Debate encerrado".

Ancelotti na mira

O italiano Carlo Ancelotti tem 63 anos e é considerado um dos maiores treinadores de futebol de todos os tempos, tendo conquistado quatro Champions League, além de ter sido campeão nas principais ligas de futebol da Europa. Na tentativa de fechar com o veterano, a CBF teria contado com o apoio de Cafu e Kaká, ambos ex-comandados de Ancelotti.

"Vamos ver se isso se concretiza. Dizem que as conversas estão muitíssimo avançadas, a partir de junho, quando acaba o Campeonato Espanhol", encerra Nilson.