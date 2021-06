Carlo Ancelotti comunica desejo de deixar a Inglaterra para treinar o Real Madrid

A volta de Carlo Ancelotti ao Real Madrid está cada vez mais próxima. Após receber uma proposta do clube merengue, o treinador italiano já comunicou ao Everton a intenção de deixar os Toffees, de acordo com informações da imprensa espanhola.

+ Veja a classificação final da Premier League

Segundo a rádio "Cadena SER", que foi a primeira a informar a intenção do Real Madrid em contratar o treinador do décimo título europeu, o Everton já mira um substituto. O escolhido é o português Nuno Espírito Santo, que deixou o Wolverhampton.

+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"

Ancelotti tem contrato com o Everton até junho de 2024, mas sua liberação não será dificultada pelo clube inglês. Desde dezembro de 2019 na equipe de Liverpool, o italiano soma 67 partidas, com 31 vitórias, 14 empates e 22 derrotas. No início da temporada, chegou a liderar a Premier League por três rodadas.

+ Imprensa mundial repercute o anúncio do Brasil como nova sede da Copa América; veja!

Em sua primeira e única passagem pelo Real Madrid, Ancelotti conquistou um título de Champions League, Copa do Rei, Mundial de Clubes e Supercopa da Uefa. Após experimentar o futebol espanhol, o profissional passou por Bayern, Napoli até aterrissar em Liverpool.