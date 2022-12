Técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti é cotado para assumir a Seleção Brasileira, diz site

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) está à procura de um substituto para Tite, que deixou o comando da Seleção Brasileira após a eliminação nas quartas de finais da Copa do Mundo do Catar. Com a possibilidade de um treinador estrangeiro, segundo o site Uol, o técnico do Real Madrid Carlo Ancelotti está no radar da organização e é um dos nomes favoritos para assumir o Brasil.

De acordo com as informações, negociadores autorizados pela CBF já entraram em contato com o treinador do Real Madrid e também com o do Manchester City, Pep Guardiola. A primeira sondagem teria sido feita ainda em outubro, antes do mundial, já que a saída de Tite já estava certa ao final da Copa.

Guardiola já teria dado sua posição para a CBF. O técnico não teria ficado muito empolgado para assumir o Brasil e em novembro renovou o contrato com o Manchester City para até 2025.

Já Ancelotti manifestou certo interesse em conhecer o projeto da Seleção, que visa a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o treinador afirmou que não poderia assumir a equipe brasileira agora, pois tem contrato com o Real Madrid até o próximo ano. Com isso, ele só poderia comandar o Brasil a partir de junho do ano que vem.

Carlos Ancelotti tem 63 anos e é um dos treinadores mais vitoriosos da atualidade. Foi campeão por todos os países em que já treinou um clube, como na Itália, com o Milan, Inglaterra, com o Chelsea, na França, com o PSG, na Alemanha, pelo Bayern de Munique, e na Espanha, onde está comandando o Real Madrid.