Quem treinará a seleção?

Chego hoje ao Brasil e vim de Doha, no avião, pensando em quem poderia treinar a seleção brasileira. Na verdade, quem treinará, já que hoje o posto está vazio. Imagino o lobby em cima do presidente da CBF nesse momento.

A imprensa vai abrir a discussão se será um treinador brasileiro ou estrangeiro. Difícil ser um treinador de fora, já que a CBF forma treinadores com sua Academy. Para escolher um brasileiro, terá que ter o perfil que a seleção hoje precisa. Mas a CBF sabe qual é?

Paysandu decidiu continuar

Mesmo com duas chapas concorrendo com a do atual presidente Maurício, só fizeram dividir votos e, somados, também não ultrapassariam o candidato das pessoas que dominam o clube. É o que muitos dizem e eu afirmo: quem os Couceiros apoiarem e o Sérgio Serra, dificilmente vai perder a eleição. Maurício terá mais dois anos para mudar o clube por dentro. Agora, meio que solo, o presidente poderá dizer não! Ou vai continuar engolindo sapo, pensando na paz? Essa eleição mostrou isso.

Mais um para a lista?

O Remo apresentou mais um executivo. É um por ano que desembarca no Baenão. Ninguém nesses vários anos do Fabio Bentes conseguiu ficar mais de uma temporada. Ou são muito incompententes ou não os deixam trabalhar. Dessa vez, vamos ver se o executivo que chegou vai somente tirar passagem e cuidar se a boia tá feia ou quente na cozinha. Os caras chegam recebendo promessas e, aqui, precisam aturar meia dúzia de analfabetos do futebol. Mas agora vai ser diferente, não é?

Apito final

Alguém sabe o plano de gestão da nova diretoria do Paysandu e para esse último ano do Clube do Remo com o Fábio presidente? Os sócios sabem? A imprensa sabe? Quem sabe?

A queda da seleção brasileira em Doha mostrou o quanto somos cheios de confiança, mas fracos de mente ao mesmo tempo. O remédio só achamos quando caímos.

Ainda vai dizer que não jogar contra europeus é o motivo de perdermos sempre para eles. Isso não justifica se sempre temos no mínimo 80% dos convocados que jogam na Europa.

Ninguém sabia que o Modric não pode jogar 90 minutos sem marcação? Que ele vai rodar todo o time tocando a bola e não erra passe? Será que ninguém pensou em não deixar jogar?