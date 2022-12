Copa do Mundo 2022: Neymar comenta eliminação para Croácia: 'Estou destruído psicologicamente'; veja

O principal nome da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar se pronunciou após a melancólica eliminação para a Croácia, nos pênaltis. Neymar usou sua conta no Instagram para comentar o sentimento que se abateu sobre ele e os demais companheiros. A postagem foi seguida de milhares de mensagens de apoio de pessoas anônimas e famosas.

"Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10min e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muuuuuito tempo, infelizmente. Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o BRASIL merecia…", disse o camisa 10.

Em outro trecho da mensagem, ele acredita que o título não veio pela vontade divina e agradece a todos aqueles que estiveram ao lado da seleção comandada pelo técnico Tite. "Mas essa não era a vontade de DEUS! Valeu todo sacrifício para sentir de dentro de campo o carinho de cada um… Obrigado a todos pelo apoio com a nossa seleção. Infelizmente não deu… vai doer por muito tempo, muito tempo. Obrigado por tudo meu DEUS, me destes tudo e eu não posso reclamar de nada. Só agradecer por cuidar de mim. Toda honra e toda glória é sempre pra ti, independente das circunstâncias", conclui.

Embora não tenha conquistado o único título expressivo que falta em sua carreira, Neymar deixa a Copa do Mundo com dois gols marcados e iguala Pelé na condição de maior artilheiro da Seleção Brasileira na história do torneio da Fifa, com 77 gols.