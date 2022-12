Galvão Bueno critica participação do Brasil: 'Não fez uma grande Copa'

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo do Catar e o narrador Galvão Bueno não segurou as críticas. Pelas redes sociais, o jornalista avaliou o desempenho brasileiro no Mundial. Galvão também questionou o fato de Rodrygo (mais jovem jogador do elenco) ter aberto a disputa de pênaltis e Neymar sequer ter cobrado.

"Hoje não era jogo pra perder!", criticou ele, por meio do Twitter. "A Seleção não fez uma grande Copa!! Como em 2018!! Teve alguns bons momentos: uma parte do 2º tempo com a Sérvia, o 1º tempo contra a Coreia, mas hoje o time não existiu no 1º tempo!", continuou.

"Nos pênaltis, como se tem uma disputa de pênaltis em que o Neymar nem chega a cobrar?? Um menino de 21 anos abre as cobranças?? Tem certas coisas que eu não consigo entender!", escreveu em outra publicação. Confira a série de tweets: