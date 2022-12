Galvão Bueno repreende ao vivo atitude de Tite após eliminação do Brasil: ‘Isso não está certo’

Não foi apenas a torcida brasileira que ficou chateada com a reação de Tite após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, nos pênaltis contra a Croácia, na tarde desta sexta-feira (9). O narrador Galvão Bueno criticou ao vivo a atitude do ex-técnico brasileiro assim que o jogador Marquinhos perdeu a cobrança, definindo a derrota do país nas quartas de final.

Galvão não gostou do fato de Tite ter ido direto para o vestiário enquanto os jogadores da Seleção Brasileira ainda lamentavam no gramado a derrota. O desabafo veio no final da transmissão do jogo na TV Globo.

"Eu sempre elogio as atitudes do Tite, mas ir pro vestiário e deixar os jogadores em campo, isso não está certo não. A [atitude] de ir embora pro vestiário e deixar os jogadores em campo não está correto. O Tite não podia ter se retirado pro vestiário, me desculpe, Tite", afirmou o narrador esportivo, que está se despedindo na Copa do Catar do posto.

Já a comentarista Ana Thaís Matos, que também estava na transmissão do jogo feita pela Globo, evitou criticar diretamente Tite, dizendo que “nessas horas, passa um turbilhão na cabeça do treinador”. Ela afirmou que teve a sensação que o time da Seleção Brasileira “fez tudo o que podia, mas tinha que ter feito a mais”.