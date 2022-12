Copa do Mundo 2022: paraenses escolhem para quem vão torcer depois da eliminação do Brasil

Mais uma vez o sonho do hexa foi adiado. Depois de empatar na prorrogação por 1x1 contra a seleção da Croácia, nesta sexta-feira (9), o time de Neymar e companhia viu a chance do sexto título de campeão mundial ir embora após o chute de Marquinhos parar na trave, durante a cobrança das penalidades. Com o placar encerrado em 4x2 para os croatas, o Brasil deu adeus ao Catar. No mercado do Ver-o-Peso, um dos “points” das transmissões das partidas da Copa, em Belém, os paraenses disseram para quem vão torcer daqui para frente.

Após o encerramento do jogo contra a Croácia, a eliminação da seleção brasileira foi confirmada, no entanto, ela não foi capaz de acabar com a festa realizada no Ver-o-Peso, que continuou ao som das aparelhagens, uma das tradicionais paixões da nossa gente. Por falar em paixão, o futebol está no coração do paraense, e as fanáticas torcidas de Remo e Paysandu são a maior prova disso.

VEJA MAIS

Muitos torcedores paraenses decidiram continuar acompanhando os jogos da Copa, adotando um time para torcer nessa reta final (Cristino Martins/O Liberal)

E por gostar tanto assim do esporte, muitos torcedores paraenses decidiram continuar acompanhando os jogos da Copa, adotando um time para torcer nessa reta final. Depois das partidas realizadas no sábado (9), os países que continuam na disputa são: Croácia, Argentina, Marrocos, Portugal, França e Inglaterra. A reportagem de O LIBERAL fez uma enquete com a população e você pode conferir o resultado aqui:

ENQUETE:

José Raimundo (taxista, 49 anos): Argentina

“Vou torcer para um time da América do Sul, então vou torcer para a Argentina”

Diana Vale (feirante, 44 anos): nenhuma seleção

“Não torço para nenhum, sempre vou ser brasileira”

Manoel Reis (autônomo, 53 anos): Marrocos

“Marrocos é o melhor time que tem atualmente”

Rodolfo Silva (motorista, 35 anos): Argentina

“Vou torcer para a Argentina agora, já que não deu para o Brasil, deixa eles serem campeões”

Angela Moraes (doméstica, 46 anos): Argentina

“Agora vou torcer para a Argentina ser campeã”

Tatiane Carvalho (vendedora ambulante, 40 anos): Argentina

“Eu simpatizei com a Argentina, eles são os nossos vizinhos né”

Participe da enquete: para quem você vai torcer agora?