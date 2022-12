Monja Coen sai do estado de paz e critica Seleção Brasileira após derrota na Copa

A derrota da Seleção Brasileira para a Croácia nos pênaltis mexeu com as emoções dos torcedores. Nem a Monja Coen, praticante do zen budismo, conseguiu manter a paz diante do ocorrido. Na tarde desta sexta-feira (9), ela publicou uma série de vídeos no Instagram se mostrando profundamente irritada com o time e fez críticas aos jogadores.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

Em um primeiro vídeo publicado, a Monja afirmou que Antony deveria estar entre os cotados para bater os pênaltis. Depois, questionou o porquê de Neymar não estar na lista de primeiros batedores.

“Queria saber quem foi que escalou esse povo para o pênalti. Por que o Antony não estava lá? Por que o Pedro não estava lá? Por que o Neymar não marcou o pênalti?", disparou aos seguidores.

A budista também questionou a escolha de Rodrygo, que abriu a cobrança, mas perdeu o pênalti. Ela apontou que o jogador já estava sem psicológico para realizar o ato.

"Por que colocaram aquele garoto loirinho que acabou de entrar agora? Não estava em condição, sem emocional para isso gente, que vergonha”, criticou.

As críticas sobraram até para o goleiro Alisson Becker, que não conseguiu defender o gol do empate e, principalmente, os pênaltis da seleção croata.

O nosso goleiro Becker estava sem fazer nada, ele teve pouquíssimas defesas, estava frio. Não foi capaz de defender nenhum, o outro defendeu o tempo todo, estava quente”, finalizou.