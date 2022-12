Neymar se iguala a Pelé como maior artilheiro da seleção brasileira

Mesmo com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo do Catar, Neymar conseguiu uma marca histórica vestindo a camisa amarelinha durante o duelo contra a Croácia, no início da tarde desta sexta-feira (9). Ao marcar gol decisivo na prorrogação da partida, Neymar chegou a 77 gols pela seleção e igualou Pelé como o maior artilheiro da Seleção Brasileira. As informações são do UOL.

VEJA MAIS

Esse foi o segundo gol do jogador do PSG na Copa 2022. Neymar já havia marcado, de pênalti, na vitória da seleção por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final.

Neymar conseguiu chegar ao seu 77º em 124 partidas disputadas pela Seleção Brasileira. Já Pelé precisou apenas de 91 jogos para balançar a rede em 77 oportunidades.

De acordo com as contas da Fifa, que considera somente “gols oficiais”, ou seja, marcados pela seleção contra seleções, Neymar atingiu a marca. Mas, se for levado em consideração os cálculos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Rei Pelé ainda possui uma larga vantagem, com 95 gols representando o país.