Copa do Mundo 2022; torcedores em Belém lamentam a derrota do Brasil para a Croácia

Não deu para a Seleção Brasileira, que foi eliminada da Copa do Mundo 2022 no Catar pela Croácia. Foi uma partida tensa e difícil, resolvida nos pênaltis, com erros dos jogadores brasileiros e uma defesa do goleiro croata. Em Belém, quem parou para assistir ao jogo teve de amargar a derrota. Mas ainda tem Copa pela frente e a torcida agora começa a migrar para outras seleções enquanto o Hexa canarinho não vem.

Roberto Maués, motorista de 56 anos, lamentou a derrota e descarregou críticas: "Uma tristeza muito granxde com essa nossa seleção. Estou decepcionado de novo. O erro desse time do Brasil é o técnico Tite, que insiste com os preferidos dele. Esses nossos jogadores estão ricos, enquanto tem outros que jogam muito mais e estão esperando uma chance. Tinha gente muito boa na reserva, mas não!", desabafou.

Tentando reencontrar o sorriso após a derrota, a família da técnica de Enfermagem Cristiane Ferreira (de laço verde) vai para a Argentina (Thiago Gomes / O Liberal)

A técnica de Enfermagem Cristiane Ribeiro, de 49 anos, disse que agora vai torcer pela eterna rival brasileira, a Seleção da Argentina. "Já que hexa agora, só daqui a quatro anos, infelizmente, sobrou torcer para a Argentina mesmo. Muito triste, olha... Faltou defesa do Brasil e calma pra cobrar os pênaltis", comentou, saindo do que poderia ter sido uma festa no Jurunas.

"Faltou sorte. Até jogamos bem, jogamos melhor que a Croácia e merecíamos vencer o jogo, mas pênalti é loteria. Com Brasil fora da Copa, agora minha torcida vai para Portugal", declarou o comerciante Marcone Ferraz, 45 anos.