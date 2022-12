Copa do Mundo de 2022: após eliminação, Seleção deixa Catar em voo fretado para a Europa

Eliminada da Copa do Mundo de 2022, a delegação do Brasil já tem data para deixar o Catar. A Seleção fará o checkout do hotel onde está hospedada no sábado (10), às 11h30 (horário de Doha). Em seguida, os comandados de Tite partirão em voo fretado para a Europa, que decola às 12h50 (horário de Doha).

O voo com a delegação pousará em Londres. Em seguida, os jogadores que atuam na Europa estarão liberados para voltar para seus clubes. Já os atletas que atuam no futebol nacional voltarão, juntamente com o restante da comissão técnica, para o Brasil.

Brasil e Croácia fizeram uma partida movimentadíssima pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022. Com dois tempos bem divididos, as seleções encerraram o tempo normal em um empate em 0 a 0 e decidiram a classificação na prorrogação. O empate persistiu e a decisão se deu na cobrança de pênaltis, onde os croatas levaram a melhor e venceram por 4 a 2, eliminando o Brasil da competição e as chances do hexa