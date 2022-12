Copa do Mundo de 2022: Tite explica eliminação em entrevista de despedida da Seleção

É com sentimento de dever cumprido que o técnico Tite deixa a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. Após a eliminação para a Croácia nos pênaltis, o treinador ratificou, em entrevista coletiva, que deixará o comando da equipe. Questionado por jornalistas sobre o desempenho brasileiro na prorrogação e na cobrança de penalidades, Tite disse que faltou à Seleção efetividade no momento decisivo.

"A equipe toda perde. No jogo seguinte fizemos um primeiro tempo com efetividade, quatro gols. Viemos para esse jogo, criamos um volume muito grande, com número de participações efetivas em finalizações, goleiro deles melhor em campo. Talvez a precisão não foi o suficiente, talvez poderia ter sido mais. Poderia", disse Tite sobre a eliminação.

Brasil e Croácia empataram em 0 a 0 no tempo normal. No primeiro tempo da prorrogação, Neymar colocou o Brasil na frente, mas a equipe levou o empate faltando quatro minutos para o final do tempo adicional. Perguntado sobre se faltou organização ao Brasil na reta final, Tite disse que o espaço dado ao adversário nos últimos minutos foi circunstancial.

"Não concordo com a desorganização. Primeiro estávamos em uma ação ofensiva, colocando volume na frente, e a jogada foi quebrada. No que ela foi quebrada e pressionava, tivemos com o Pedro a infiltração do Fred, uma bola espirrada na frente, Danilo dá e volta, e nesse vai e vem uma bola puxa fundo. Conseguimos voltar e fechar a parte central do campo, mas a bola veio para trás, finaliza, desvia e entra, em uma única finalização", explicou.

Veja outros trechos da coletiva de Tite:

Sobre Neymar não ter batido o pênalti

"Ele é o quinto e decisivo pênalti. Fica com uma pressão maior o jogador que tem mais qualidade e o mental para fazer a cobrança"

Sobre sair de campo após os pênaltis

"Eu sou um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu eu comemorar outras vezes quando vencemos? Não viu. É um pouco do estilo. Mas seguramente eles sabem o orgulho que tenho do trabalho desenvolvido, do comprometimento, isso pode ter certeza"

Saída da Seleção

"Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Eu já havia colocado há mais de um ano e meio, não sou um cara de duas palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar, quem me conhece sabe. Agora, sim, foi um processo inteiro. Antes foi um processo de recuperação. Agora teve uma sequência inteira. O desempenho vocês fazem os comentários de vocês, estão aí para análise"