Quem é Dominik Livakovic, goleiro da Croácia e algoz do Brasil na Copa do Mundo 2022

A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2022, nesta sexta-feira (9), ao perder para a Croácia, nos pênaltis. O goleiro da seleção europeia, Dominik Livakovic, foi destaque na partida, realizando diversas defesas durante o tempo regulamentar, além de ter impedido o atacante Rodrygo de converter o primeiro pênalti.

Dominik Livakovic tem 27 anos e nasceu na cidade de Zadar, na Croácia. O jogador ingressou no futebol profissional em 2012, pelo time NK Zagreb. Em 2015 foi comprado pelo Dinamo Zagreb, onde é titular absoluto. Em 2022, jogou 37 partidas, sofrendo 40 gols. O goleiro é cinco vezes Campeão da Croácia e duas vezes vencedor da Taça da Croácia.

No Mundial do Qatar, Livakovic sofreu apenas dois gols em cinco jogos. Ao todo, o Brasil chutou em direção ao gol 11 vezes, com 10 bolas defendidas pelo arqueiro croata. Nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, Neymar conseguiu furar o bloqueio do goleiro de 1,88m e abriu o placar.

Brasil é derrotado nos pênaltis

Após um empate pelo placar de 1x1, com os dois gols sendo marcados nos acréscimos, o goleiro croata teve papel fundamental na vitória dos europeus durante as cobranças de pênaltis. A primeira batida foi feita por Rodrygo, que cobrou um pênalti fraco, do lado direito, defendido por Livakovic. Ambas as seleções converteram as suas cobranças seguintes, até chegar a vez de Marquinhos, que acertou a trave, eliminando o Brasil da Copa do Mundo de 2022.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)