CBF confirma uso do VAR na Série D a partir das oitavas e estuda criação da Série E

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai implementar o árbitro de vídeo (VAR) na Série D do Campeonato Brasileiro a partir das oitavas de final desta temporada. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29), em reunião com dirigentes de clubes da Quarta Divisão, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Segundo Rogério Siqueira, presidente do ASA e representante dos clubes da Série D, a CBF também estuda mudanças estruturais para as competições de acesso. A decisão sobre a criação da Série E ou ampliação da Série D deve ser tomada em até 90 dias.

Duas propostas estão em análise:

Criação da Série E: o plano prevê uma nova divisão nacional a partir de 2027, em fase de transição, e consolidação em 2028. Nesse modelo, a Série D passaria a ter 20 clubes, enquanto a Série E contaria com 64 times em formato regionalizado.

Ampliação da Série D: alternativa que amplia a competição de 64 para 96 clubes, organizados em 16 grupos de seis. A nova formatação manteria quatro divisões nacionais, sem a criação da Série E.



Atualmente, 124 clubes participam das Séries A, B, C e D. Com a criação da Série E, o número subiria para 144, enquanto a expansão da Série D levaria a 156 times com calendário nacional.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)