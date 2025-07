Paysandu fecha primeiro turno da Série B com desempenho inferior ao de 2024

O empate entre Paysandu e Atlhletic-MG em 1 a 1 na noite de segunda-feira (28) marcou o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2025, com o Paysandu mantendo números abaixo dos registrados no mesmo período da temporada passada.

O time bicolor ocupa a 17ª colocação com 20 pontos, conquistados em quatro vitórias, oito empates e sete derrotas, aproveitamento de 35%. Foram 18 gols marcados e 21 sofridos e permanecendo no Z-4 na competição.

Em 2024, o Papão terminou os primeiros 19 jogos na 14ª posição, com 24 pontos, após cinco vitórias, nove empates e cinco derrotas, aproveitamento de 42%. Naquele ano, o time havia balançado as redes 22 vezes e sofrido 22 gols.

Um dos pontos positivos da campanha atual é a sequência de oito jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e quatro empates, que tirou a equipe da lanterna após 11 rodadas sem vencer. Em 2024, a maior sequencia invicta do Papão foi de sete jogos, com quatro vitórias e três empates entre as rodadas 10 e 16.

No entanto, a pontuação acumulada neste ano aumenta a pressão para o returno. Em 2024, o Paysandu precisava de 21 pontos na segunda metade da competição para se manter na Série B e terminou com 50, em 13º lugar. Já em 2025, a projeção é de que o clube precise alcançar 45 pontos para evitar o rebaixamento, o que significa a necessidade de somar 25 pontos no returno.

Na temporada passada, o destaque do ataque bicolor foi o venezuelano Esli García, artilheiro da equipe com 10 gols. Este ano, o time ainda busca um nome para assumir o protagonismo ofensivo na reta final da competição, com destaque para os recém-chegados, Maurício Garcez e Diogo Oliveira.

Na próxima partida do Paysandu, primeira do returno, o bicola vai até o Paraná, onde enfrena o Atlético Paranaense, no domingo (3) as 18h30. A partida pode ser acompanhada em tempo real pelo portal O Liberal e ao vivo na Rádio Liberal+, através do rádio ou pelo canal do Youtube.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)