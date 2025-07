Atacante do Remo se despede do clube e confirma saída: 'O Leão ganhou mais um torcedor'

O atacante Maxwell está de saída do Remo. Segundo informações, o jogador deve ir atuar no futebol da Indonésia. Nesta terça-feira (29), por meio das redes sociais, ele se despediu do clube e confirmou o fim de sua passagem pelo Leão Azul. Em um vídeo, o camisa 77 agradeceu o carinho e o apoio da torcida, e disse ser grato pela oportunidade que teve na equipe.

“Passando aqui para agradecer todo o carinho, apoio, respeito, como vocês me abraçaram desde o dia da minha chegada. Sou muito grato por isso. Saio do Clube do Remo com o coração cheio de gratidão e felicidade”, disse o jogador.

“Pudemos conquistar o nosso título paraense depois de alguns anos, e agora o Leão ganhou mais um torcedor. Estarei na torcida pelo nosso Clube do Remo e pelos meus companheiros. Um grande abraço! Fica aqui o meu sentimento de eterna gratidão”, completou Maxwell.

Maxwell encerra sua passagem pelo Remo com 15 jogos, quatro gols marcados e o título do Campeonato Paraense de 2025. O jogador chegou ao clube vindo do Operário-PR no início da temporada, teve boas atuações, mas perdeu espaço após sofrer uma lesão na clavícula, que o afastou dos gramados por quase dois meses. Na volta, teve menos oportunidades.

O último jogo do atleta foi contra o Novorizontino-SP na 17ª rodada, na Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Abner Luiz, Maxwell deve gerar um lucro de R$ 300 mil ao Leão Azul com a transferência, já que seu contrato era válido até 2026.