Em busca da vitória fora de casa, Remo está escalado para encarar o Goiás na Série B

O Clube do Remo está pronto para encarar o último desafio do primeiro turno da Série B, contra o Goiás, fora de casa, na noite desta terça-feira (29). A bola rola a partir das 21h35, e o técnico António Oliveira escalou o time para encarar os donos da casa.

Sem grandes problemas com desfalques, o treinador português pôde, pela primeira vez na Segundona, optar por montar o time como quisesse. Kayky e Camutanga repetem a dupla na zaga azulina, Nathan Santos ajuda pelo direita, enquanto Alan Rodriguez fica na esquerda, enquanto Caio Vinícius, Pavani e Cantillo devem atuar no meio campo. No ataque, o trio será formado por Pedro Rocha, Marrony e Matheus Davó. .

Se vencer esta noite, o Remo chega aos 32 pontos e assume a vaga da Chapecoense, o quarto na tabela, com 30. Em caso de empate, no entanto, o Remo não avança ao G4, por ter duas vitórias a menos.

Confira a escalação completa: