Com promoção, Remo abre venda de ingressos para partida contra Ferroviária pela Série B

O Remo iniciou a venda de ingressos para o jogo contra a Ferroviária-SP, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será realizada no Estádio Mangueirão, em Belém, na sexta-feira (1º), às 19h, marcando o primeiro confronto dos azulinos no segundo turno da competição.

Até quarta-feira, dia 30 de julho, os ingressos promocionais em dobro para as arquibancadas custam R$ 80, e para as cadeiras, R$ 160. A partir do dia 31, os bilhetes serão vendidos individualmente por R$ 50 para arquibancada e R$ 100 para os assentos nas cadeiras.

As entradas são totalmente digitais e podem ser adquiridas na nova plataforma Tickzi, disponível por meio do aplicativo ou do site. Para realizar a primeira compra, é necessário fazer um cadastro com nome, e-mail, senha, CPF, endereço e data de nascimento.

Também é possível comprar ingressos presencialmente nas lojas oficiais do Remo, diretamente com os atendentes. Para isso, é preciso estar cadastrado na plataforma Tickzi, escolher o tipo de ingresso e efetuar o pagamento.

Antes desse confronto, o Leão Azul enfrentará o Goiás, nesta terça-feira (29), às 21h30, no Serrinha, em Goiânia. Caso vença, o Remo chegará aos 32 pontos e assumirá a quarta colocação na tabela, ultrapassando a Chapecoense, que tem 30 pontos.

No entanto, em caso de empate, a equipe paraense não avançará ao G4, pois possui duas vitórias a menos. Ou seja, para renovar as esperanças no segundo turno, o time precisa vencer o líder fora de casa.