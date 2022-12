Copa do Mundo 2026: Quando será a próxima Copa? Veja onde será a sede e o formato de disputa

Os jogos da Copa do Mundo 2022 estão se aproximando da reta final, com Holanda, Argentina, Marrocos, Portugal, França, Inglaterra e Croácia disputando o título de seleção campeã, após a eliminação do Brasil nesta sexta-feira (9). Com a decisão da competição cada vez mais próxima, muitos torcedores já esperam e se programam para a data do próximo Mundial, que ocorre em 2026. Desta vez, as disputas irão ocorrer, pela primeira vez, em um formato diferente, com Canadá, México e Estados Unidos como países-sede.

Quando será a próxima Copa?

O Mundial 2026 começa em 2026, no dia 6 de junho e ocorre até o mês seguinte, finalizando na segunda-feira, dia 3 de julho.

Qual país sediará a Copa?

Pela primeira vez na história da competição, três diferentes países, Canadá, México e Estados Unidos, serão sede dos jogos da Copa do Mundo.

No Canadá, os jogos serão em:

Vancouver.

No México, os jogos serão em:

Guadalajara,

Monterrey,

Cidade do México.

Nos EUA, os jogos serão em:

Seattle,

São Francisco,

Los Angeles,

Kansas City,

Dallas,

Atlanta,

Houston,

Boston,

Filadélfia,

Miami,

Nova York.

Por que serão três países?

A quantidade de sedes foi decidida tendo em vista que, desta vez, serão 48 países na disputa. Desta forma, a demanda por estádios e uma maior infraestrutura também aumentam. O número de países na disputa aumentará devido a uma promessa de Gianni Infantino, eleito presidente da Fifa em 2016 e reeleito em 2019.

Como funcionará o novo formato da Copa do Mundo 2026?

O conselho da Fifa decidirá, no próximo ano, o formato para esta que será a maior Copa de todas, já que será a primeira com 48 seleções disputando a taça. Com 16 times a mais disputando o Mundial, o evento poderá ser organizado em três formatos: 16 grupos com três seleções, 12 grupos com quatro times ou dois lados com 24 equipes.

Como as vagas serão distribuídas no novo formato?

Uefa - Europa : 16

: 16 CAF - África : 9 mais um na repescagem

: 9 mais um na repescagem AFC - Ásia : 8 mais um na repescagem

: 8 mais um na repescagem Conmebol - América do Sul : 6 mais um na repescagem

: 6 mais um na repescagem Concacaf - América Central e América do Norte : 6 mais um na repescagem

: 6 mais um na repescagem OFC - Oceania: 1

