Copa do Mundo de 2022: Após eliminação, Thiago Silva e Casemiro revelam futuro na Seleção

Dois dos mais experientes jogadores do Brasil, Casemiro e Thiago Silva, falaram com a imprensa nesta sexta-feira (9), após a eliminação na Copa do Mundo de 2022 para a Croácia. Devido à diferença de idade entre eles, ambos deverão seguir destinos diferentes dentro da Seleção.

VEJA MAIS

Quem praticamente se despediu dos Mundiais foi o zagueiro e capitão Thiago Silva. Ele disse que vai terminar a carreira de atleta profissional "sem erguer essa taça", mas pretende brigar pela Copa do Mundo em outra oportunidade, em uma função diferente.

"Difícil ter palavras. Já passei por algumas decisões na minha vida, não só na Seleção, como na pessoal. Quando perdemos algo importante, que temos como objetivo, dói bastante. Tentar levantar a cabeça e seguir, cara, não tem outra alternativa. Eu sou um cara que me levantei todas as vezes que caí. Infelizmente, como jogador, não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais para frente com outra função", disse Thiago Silva.

De olho na próxima Copa

Já Casemiro, com 30 anos, diz que seguirá na Seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo. Ele admite que chegará ao próximo Mundial com idade mais avançada, mas acredita que seguirá com boa forma física para ajudar jovens jogadores no torneio de 2026.

Casemiro fala sobre futuro na Seleção na Copa do Mundo de 2022 (Tarso Sarraf/ O Liberal)

"Tenho 30 anos, cara. Claro que sempre tem a garotada, mas eu tenho 30 anos, vivo meu melhor momento da carreira, estou muito feliz no clube que estou. Perdi uma oportunidade, mas precisamos ver, principalmente que um novo treinador irá entrar agora. Precisa ter respeito. Momento difícil para falar, mas não temos que pensar nisso agora. É ter tranquilidade e cabeça".

Esta é a terceira vez nas últimas quatro Copas do Mundo que o Brasil é eliminado nas quartas de final, para equipes europeias. Em 2022, a Seleção saiu da disputa em duelo com a Croácia. No tempo normal, os times empataram em 1 a 1, mas os croatas venceram por 4 a 2 nos pênaltis.